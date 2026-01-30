Continúa J. Quiñones con su buena racha

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Quiñones dio una nueva muestra de su gran momento en la cancha, al volver a ser pieza clave para que su equipo sumara unidades importantes en la Liga Saudí.

El exjugador de América y Atlas, quien tiene posibilidades de llegar a la Copa del Mundo de 2026, marcó en el empate (2-2) de su equipo, el Al-Qadisiya, con Al-Hilal FC.

Ese punto permitió que la institución se mantuviera en los primeros sitios de la clasificación —se ubican en el cuarto peldaño— por lo que, tras igualar con el líder de la clasificación, todavía pueden aspirar a pelear por el campeonato.

Con un remate certero de cabeza cruzado tras un tiro de esquina, Quiñones puso en ventaja a su equipo (2-1), lo que ilusionaba a sus aficionados, debido a que éste cayó en los minutos finales del encuentro.

Lamentablemente, el atacante mexicano y compañía no pudieron contener al mejor club del torneo y terminó con la igualdad, pese a los intentos de defender un triunfo que los hubiera acercado al Top 3 de la clasificación.

La anotación de Julián Quiñones, estrella del equipo árabe, representó para el futbolista de la Selección Mexicana llegar a 17 goles en 15 partidos, una cifra que lo colocó por encima de Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid, quien se quedó momentáneamente con 16.

En las últimas semanas, ambos jugadores han sostenido una intensa batalla por la punta de los líderes de goleo, que pertenece actualmente a Ivan Toney, del Al-Ahli Saudi, quien apenas tiene uno de ventaja sobre el mexicano.

El regreso a la actividad de Quiñones en el torneo local será el próximo martes 3 de febrero, cuando enfrente a Al Khaleej Club, con una buena oportunidad de continuar en la batalla por la Bota de Oro.

Cristiano Ronaldo hará lo propio hoy contra el Al-Kholood Clu, donde el luso podría acortar distancias en la tabla. 17 goles en 15 juegos suma Quiñones.