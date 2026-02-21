Continúan invitando a la lid atlética Becene

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE) reiteró la invitación a participar en la próxima edición de su tradicional Carrera Atlética, que en este 2026 se celebrará bajo el concepto de Carrera Atlética Neón con motivo del 177° Aniversario de su fundación.

La justa deportiva se realizará el viernes 27 de febrero a las 19:00 horas en el Parque Tangamanga I, teniendo como salida y meta el área ubicada frente al Planetario del Parque Tangamanga I.

En la última rueda de prensa previa al evento estuvieron presentes el director general de la BECENE, Juan Manuel Guel Rodríguez; Iván Pérez Oliva, director de Extensión Educativa; la maestra Fátima Guadalupe Fabián Vanegas, directora de Servicios Administrativos; y la doctora Natzyely Cruz Martínez, jefa del Departamento de Vinculación, quienes destacaron la importancia de fomentar la actividad física y fortalecer el sentido de comunidad en el marco del aniversario institucional.

La competencia contempla distancias de 3 y 5 kilómetros, ambas con cronometraje electrónico mediante chip y ruta certificada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).

En la prueba de 3 kilómetros podrán participar las categorías Media Superior, Superior y Comunidad BECENE, mientras que en los 5 kilómetros se abrirán las categorías Libre, SubMaster y Master, en las ramas femenil y varonil. La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de apoyo y público en general.

Las inscripciones continúan abiertas con un costo de 350 pesos y podrán realizarse en los diferentes puntos de venta de Tu Tiempo a Tiempo. El cierre de registros será el mismo viernes 27 de febrero a las 14:00 horas o al agotarse los cupos. Las primeras mil personas inscritas recibirán un kit conmemorativo que incluye número con chip, playera oficial y medalla alusiva a la colección del 177 aniversario.

La entrega de kits se efectuará en el Gimnasio "Jesús R. Alderete" de la Normal del Estado los días jueves 26 y viernes 27 de febrero, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Al concluir la competencia se llevará a cabo la ceremonia de premiación, donde se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría y rama.