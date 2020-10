Continuará apoyo a los atletas que lo merezcan, garantiza el diputado Erik Morales

Aunque el Fodepar ha desaparecido, el dinero está, y será utilizado, "de forma correcta, sin favoritismos", asegura el diputado Erik Morales. El exboxeador, legislador por Morena aclara y reitera, "los apoyos seguirán, solo es cuestión de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ponga más reglas de operación, y todo seguirá".

En entrevista a EL UNIVERSAL Deportes, Morales da a conocer qué sigue para los deportistas ahora que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, ha desaparecido. "Lo que sigue es que la Conade haga los cambios necesarios en su reglamento para que pueda operar. Yo estaba en contra de la desaparición del Fodepar, pero entiendo que hay muchas irregularidades no sólo en este sexenio, sino en varios desde hace tiempo. Nosotros intentamos ver hacia adelante".

Lo que el expugilista quiere dejar en claro es que "el dinero será para deportistas, su equipo multidisciplinario, medallistas olímpicos pero con estudios bien realizados, con regulamientos en todos los niveles, que seas cuestiones parejas, que no haya favoritismos para nadie, que ciertos atletas tengan cosas que otros no. Hay quienes nada tenían que hacer ahí, y eso es lo que hay que evitar de ahora en adelante".

Reitera, el dinero no va a desaparecer. "En Conade hay un presupuesto de 2700 millones, Fodepar tenía 300, hoy tiene 500, aunque se andan peleando 200 más... También escuché que hay quienes se quejan de tardanza para la llegada de recursos, pero solo falta que Conade ponga ciertas reglas para llevar a cabo esto... No debe de tardar más de un mes".

Pero los atletas no tienen mucha paciencia, piden apoyos, piden dinero para realizar campamentos, lo que para Erik Morales no es congruente en estás épocas de Covid-19. "Los atletas deben de estar tranquilos, hoy lo importante es cuidar la salud y no irse de campamento, creo que bien se pueden preparar aquí y no arriesgarse. Lo siento, creo que en estos momentos no es para pensar en olímpicos, ahora hay que mantenernos sanas".