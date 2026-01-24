Convocan a la primera Carrera Atlética Acricell

Este viernes se llevó a cabo la presentación oficial de la 1ra. Carrera Atlética Acricell "Pasos que Suman", evento con causa que se realizará el próximo domingo 15 de febrero, en punto de las 8:00 horas, teniendo como escenario el Parque Tangamanga I y con el objetivo de apoyar al Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí (Boys and Girls Club).

La justa atlética contará con distancias de 1, 4 y 8 kilómetros, por lo que está abierta a la participación de corredores de todas las edades y niveles. El costo de inscripción será de 350 pesos mexicanos y los interesados podrán registrarse directamente en las instalaciones de Acricell, ubicadas en Avenida Salvador Nava número 1028, colonia San Luis Rey, o bien enviando la palabra "INSCRIPCIÓN" al número de WhatsApp 444 457 9516.

El kit del corredor incluirá playera conmemorativa, morral, chip desechable, número de competidor y medalla. La entrega de los kits se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

En cuanto a la premiación, se reconocerá a los tres primeros lugares de cada categoría. En la distancia de 8 kilómetros, el primer lugar recibirá 6 mil 500 pesos, el segundo 3 mil 900 y el tercero 1 mil 900 pesos. Para los 4 kilómetros, los premios serán de 4 mil 125 pesos al primer lugar, 2 mil 475 al segundo y 1 mil 650 al tercero. Mientras que en la prueba de 1 kilómetro, el primer sitio obtendrá 1 mil 875 pesos, el segundo 1 mil 125 y el tercero 750 pesos.

