Convocan al III Campeonato de Pista y Campo

El atletismo en San Luis Potosí continúa con su impulso y entusiasmo gracias al III Campeonato de Pista y Campo, que se llevará a cabo bajo las siguientes bases: Lugar y Fecha: Pista de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), ubicada en Av. Colorines entre B. Anaya y Carretera a México, el próximo sábado 25 de enero de 2025 en punto de las 8:00 de la mañana.

Podrán participar todos los atletas que cumplan con la edad requerida para cada categoría convocada. Cada atleta podrá competir en un máximo de dos pruebas individuales. Categorías y Ramas: Se considerarán las ramas femenil y varonil. En las categorías: Pre Inf. (2019 Y Menores, Discapacidad Preescolar), Inf Especial (2017-2018), Inf A (2015-2016), Inf. Menor (2013- 2014), Sub 16 (2010-2011-2012), Sub 18 (2008-2009), Sub 20 (2006-2007), Abierta (2005 Y Anteriores), Discapacidad Primaria, Discapacidad Secundaria, Silla De Ruedas.

Premiación: Se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada prueba y rama. En las categorías de discapacidad, se premiará de manera general a los tres primeros lugares, sin importar su clasificación.

Las inscripciones están abiertas desde la publicación de la convocatoria, teniendo un costo de $120 pesos mexicanos por atleta. $100 pesos para afiliados y asociados a la asociación deportiva y las Inscripciones el día del evento tendrán un costo de $130.00 (costo único).

Proceso: Enviar inscripción al correo: ligadeatletismoslp@gmail.com. Fecha límite: jueves 23 de enero a las 20:00 horas. El pago se realizará en efectivo al momento de recibir los números. Reglamento: Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. Jueces: Serán designados por el Comité Organizador.

Riesgo Deportivo: El Comité Organizador no se hace responsable por lesiones o accidentes, ya que estos se consideran riesgo deportivo. Transitorios: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.