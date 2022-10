Convocan al IX Encuentro Potosino de Atletismo

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, Liga Municipal de Atletismo de San Luis Potosí convoca a todas las instituciones, Asociaciones, Clubes y Atletas del país a participar en el IX Encuentro Potosino de Atletismo 2022 en Honor a Fidel Flores Valdez El “Pollo”, teniendo lugar en la Pista Sintética de la Unidad Deportiva Universitaria, Av Colorines entre B Anaya Y Carretera a México, los días 22 y 23 de octubre de 2022.

Los horarios son en el Primer día de 10:00 a 15:30 hrs. Y de 17:00 a 20:00 hrs, Segundo día de 8:00 a 15:00 hrs.

Se disputaran en ramas tanto Femenil y Varonil en categorías: Infantil menor: (2011-2012) 75m, 150m, 300m, 600m, 60m c/v, 1000m/marcha, salto altura, salto longitud, impulso de bala (6 lbs), lanzamiento disco (600 grs), lanzamiento peloto de béisbol, relevo 4x75m. Infantil mayor: (2010) 80m, 300m, 600m, 80m c/v, 3000m/marcha, salto altura, salto longitud, impulso de bala (3 kg/8 lbs), lanzamiento disco (600 gms/1 kg), lanzamiento jabalina (500 g) relevo 4x100m. SUB 16: (2008-2009) 80m, 150m, 300m, 600m, 2000m, 80m/100m c/v, 3000/5000m/marcha, salto altura, salto longitud, impulso de bala (3 kg/8 lbs), lanzamiento disco (600gms/1 kg), lanzamiento Jabalina (500/600 gms), Lanz. Martillo (2/4kg), relevo 4x100m. SUB 18: (2006-2007) 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m/110m c/v, 2000 m/obstáculos, 5000/10000m/marcha, salto altura, salto longitud, salto triple, impulso de bala (3/5 kgs.), lanzamiento disco (1/1.5Kg), lanzamiento jabalina (500/700 grs), Lanz. Martillo (3/5 kg) relevo 4x100m. SUB 20: (2004-2005) 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m/110m c/v, 3000 m/obstáculos, 10000m/marcha, salto altura, salto longitud, salto triple, impulso de bala (4/6kgs), lanzamiento jabalina (600/800 grs.), lanzamiento disco (1/1.75Kg), relevo 4x100m. Abierta: (2003 y anteriores) 100m ,200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m/110m c/v, 3000m/obstáculos, 10000m/marcha, salto altura, salto longitud, salto triple, lanzamiento Jabalina (600/800 gms,) impulso de bala (4/7.2 Kg.), lanzamiento de disco (1/2Kg), relevo 4x100m. Abierta: (Silla de ruedas) 200m, 400m. Abierta: (ciegos o débiles visuales) 200m, 400m. Master: (40 y más) 5000 marcha.

Para inscripciones recordar que hoy 18 de octubre hasta las 20:00 hrs, es la fecha y hora límite de registro el cual lo podrán realizar en la página de la Federación.

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx