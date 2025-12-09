Convocan al torneo de frontenis de fin de año
El Consejo de Administración del Centro Deportivo Ferrocarrilero anunció la convocatoria oficial para el Torneo de frontenis de Fin de Año, el cual se llevará a cabo los días sábado 27 y domingo 28 de diciembre de 2025, en memoria de los compañeros frontenistas que fallecieron durante el presente año y que dejaron una huella significativa en esta comunidad deportiva.
Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del propio Centro Deportivo Ferrocarrilero, con inicio programado a partir de las 10:00 de la mañana.
El torneo se realizará en la modalidad de dobles abiertos, permitiendo la participación de jugadores de diferentes niveles con el objetivo de promover la convivencia y el espíritu deportivo entre los asistentes.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y tienen un costo de $300 por pareja. Jueces y pelotas. Arbitraje: a cargo de los ganadores del juego anterior, siguiendo las tradiciones internas del club. Pelota oficial: 201 Extreme, utilizada regularmente en competencias locales del frontón.
El torneo ofrecerá premios en efectivo para los tres primeros lugares: 1.er lugar: $3,000, 2.º lugar: $2,000 y 3.er lugar: $1,000.
