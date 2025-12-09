logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Convocan al torneo de frontenis de fin de año

Por Romario Ventura

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Convocan al torneo de frontenis de fin de año

El Consejo de Administración del Centro Deportivo Ferrocarrilero anunció la convocatoria oficial para el Torneo de frontenis de Fin de Año, el cual se llevará a cabo los días sábado 27 y domingo 28 de diciembre de 2025, en memoria de los compañeros frontenistas que fallecieron durante el presente año y que dejaron una huella significativa en esta comunidad deportiva.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del propio Centro Deportivo Ferrocarrilero, con inicio programado a partir de las 10:00 de la mañana.

El torneo se realizará en la modalidad de dobles abiertos, permitiendo la participación de jugadores de diferentes niveles con el objetivo de promover la convivencia y el espíritu deportivo entre los asistentes.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y tienen un costo de $300 por pareja. Jueces y pelotas. Arbitraje: a cargo de los ganadores del juego anterior, siguiendo las tradiciones internas del club. Pelota oficial: 201 Extreme, utilizada regularmente en competencias locales del frontón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El torneo ofrecerá premios en efectivo para los tres primeros lugares: 1.er lugar: $3,000, 2.º lugar: $2,000 y 3.er lugar: $1,000.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul representará a México en la Copa Intercontinental 2025
Cruz Azul representará a México en la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul representará a México en la Copa Intercontinental 2025

SLP

El Universal

El emocionante duelo entre Cruz Azul y Flamengo definirá un finalista en la Copa Intercontinental 2025

David Stearns habla sobre Pete Alonso en reuniones de invierno de los Mets
David Stearns habla sobre Pete Alonso en reuniones de invierno de los Mets

David Stearns habla sobre Pete Alonso en reuniones de invierno de los Mets

SLP

AP

Descubre las necesidades del equipo Mets en la temporada baja según las declaraciones de David Stearns. ¡Entérate de los posibles movimientos del equipo!

Derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston
Derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston

Derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston

SLP

AP

Las lesiones y fallos pasan factura a los Chiefs en su enfrentamiento con los Texans

Terry Rozier se declara no culpable de conspiración en apuestas de la NBA
Terry Rozier se declara no culpable de conspiración en apuestas de la NBA

Terry Rozier se declara no culpable de conspiración en apuestas de la NBA

SLP

AP

La jueza programó nueva audiencia tras recibir evidencia en caso de lavado de dinero.