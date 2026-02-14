Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional

El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) informó que ya trabaja en la planeación de la Copa Potosí 2026, torneo conocido como la "Copa del Millón", con la intención de sumar jugadores con trayectoria internacional y elevar el nivel competitivo del certamen.

El titular del Inpode, Francisco Serrano Altuzar, señaló que se realizan gestiones para integrar a futbolistas reconocidos por la afición mexicana, además de fortalecer las categorías libre varonil y femenil, así como infantil y juvenil.

Entre los equipos contemplados para la próxima edición se encuentran Chivas Alabama, el campeón Villa de Arriaga, Atlético Nacional USA, Chivas Impulsora y Canchola.

La competencia se desarrolla en el estadio Estadio Alfonso Lastras Ramírez, inmueble que alberga al Atlético de San Luis, y que funge como sede principal del torneo.

De acuerdo con la dependencia, la proyección del evento busca consolidarlo como uno de los certámenes amateurs más relevantes del país.