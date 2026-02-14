Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional
Inpode planea una edición con futbolistas de trayectoria internacional y equipos de alto perfil.
El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) informó que ya trabaja en la planeación de la Copa Potosí 2026, torneo conocido como la "Copa del Millón", con la intención de sumar jugadores con trayectoria internacional y elevar el nivel competitivo del certamen.
El titular del Inpode, Francisco Serrano Altuzar, señaló que se realizan gestiones para integrar a futbolistas reconocidos por la afición mexicana, además de fortalecer las categorías libre varonil y femenil, así como infantil y juvenil.
Entre los equipos contemplados para la próxima edición se encuentran Chivas Alabama, el campeón Villa de Arriaga, Atlético Nacional USA, Chivas Impulsora y Canchola.
La competencia se desarrolla en el estadio Estadio Alfonso Lastras Ramírez, inmueble que alberga al Atlético de San Luis, y que funge como sede principal del torneo.
Atlético San Luis golea a Querétaro en el Clásico de la 57
Atlético San Luis venció 3-0 a Querétaro en el estadio Libertad Financiera, con goles de Joao Pedro, Jesús Medina y Miguel García.
De acuerdo con la dependencia, la proyección del evento busca consolidarlo como uno de los certámenes amateurs más relevantes del país.
Campeones 2025
Redacción
