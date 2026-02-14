Tumba SEP al ideólogo de los libros de texto

Ciudad de México.- Luego de expresar públicamente su rechazo a realizar cambios o revisiones a los contenidos de los libros de texto gratuitos (LTG) para educación básica, Marx Arriaga Navarro fue removido de su cargo como director general de Materiales Educativos por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública.

Tras su salida cerca del mediodía de este viernes, Arriaga Navarro acusó que fue desalojado por la policía de sus oficinas y señaló a la SEP de corrupción y nepotismo. Se declaró obradorista y llamó a formar un poder popular que no deje una sola piedra de la institución.

Afirmó que seguirá en su cargo hasta no recibir un documento en el que le informen de su despido, conforme a las leyes vigentes.

La SEP notificó el viernes que el funcionario no fue desalojado, sino que se llevó a cabo una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar a Arriaga Navarro que su plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su conferencia, el funcionario afirmó que es necesario convocar a la refundación de la SEP.

"Formemos un poder popular de tal magnitud para que no quede una sola piedra de esta institución y regresemos a los orígenes, a los valores con los cuales se creó la Secretaría de Educación Pública. Refundémosla. No permitan que las mismas direcciones, las mismas secretarías, el mismo nepotismo, el mismo amiguismo se siga instalando en esta corrupta institución", expresó.

Explicó que la SEP le pidió cambiar los contenidos de los libros de texto, lo que rechazó al argumentar que implicaría desaparecer la Nueva Escuela Mexicana. "Nos pidieron primero que cambiáramos los libros del maestro. Que se quitaran esos contenidos. Que no se hablara ni de las violencias que ha sufrido el magisterio, ni de los mecanismos que ha utilizado para organizarse. Que tampoco se hablara de una historia vista desde los territorios. Que sólo se quedaran con el pensamiento instrumental", dijo.

Comentó que la instrucción de los cambios provino de la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez.

"Para mí es simplemente una cuestión estética. Pero no hay una justificación ni académica ni siquiera pedagógica, con base en la Nueva Escuela Mexicana", dijo Arriaga Navarro.