Cordero y Hdz. hacen historia

La temporada 2025 del Canadian Rally Championship (CRC) llegó a su fin con el tradicional Big White Rally, disputado en el complejo turístico del mismo nombre, donde las severas tormentas invernales, caminos cubiertos de nieve y tramos con hielo volvieron a ser el principal desafío para los competidores. En ese escenario extremo, el piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández protagonizaron una actuación impecable que culminó con un hecho histórico: Cordero se convirtió en el primer mexicano en ganar un campeonato canadiense de rallismo, cerrando la temporada con 106 puntos.

Desde los primeros tramos del viernes, la dupla mexicana mostró solidez y ritmo para contender por el título, dominando los dos primeros especiales del total de 11 que conformaron el rally. El sábado, pese a las condiciones climáticas aún más complicadas, mantuvieron un desempeño sobresaliente, marcando tiempos competitivos y asegurándose la ventaja necesaria para consagrarse campeones en suelo canadiense, todo esto en su temporada de debut.

Al finalizar la competencia, Cordero expresó la magnitud del logro alcanzado: "Estamos sumamente contentos con el resultado. Fue un final dramático en donde dimos todo para convertirnos en campeones. Tuvimos que sacrificar el Rally Colima en México, pero hoy podemos decir que valió la pena. Llegamos a Kelowna con convicción, sin saber qué tan complicado sería el panorama, y aun así lo enfrentamos firmes hasta el final".

El piloto también reconoció el trabajo de su equipo: "Todos los viajes, planeación y logística han dado fruto. Somos campeones internacionales. Agradecido con mi team 399 Tactical GHR Motorsport, con mi jefe de mecánicos Flavio Laborde, mi coach Antoine L´Estage, entre otros.

La dupla más emblemática del rallismo mexicano conquistó todo lo que se propuso: NACAM Rally Championship, La Carrera Panamericana y Canadian Rally Championship. A pesar del cierre deportivo, Cordero aún tiene compromisos internacionales. Viajará a Taskent, Uzbekistán, para asistir a la FIA Prize Giving Ceremony, donde la Federación Internacional de Automovilismo reconoce a los mejores exponentes del deporte motor. Su invitación responde a su cuarto título NACAM, recuperando la corona de la región.

Ricardo Cordero continúa consolidándose como uno de los pilotos más exitosos en la historia del automovilismo mexicano, acumulando: 7 títulos de La Carrera Panamericana, 6 campeonatos de rallismo mexicano, 5 títulos Nacam Rally Championship, 1 campeonato de las 24 Horas de México y 1 campeonato de rallismo canadiense.