Corea del Sur vuelve a reportar caída en número de contagios diarios

Corea del Sur informó hoy por segundo día consecutivo de que ha tenido la menor cifra de nuevos casos diarios de coronavirus en casi tres semanas, 110, aunque las autoridades siguen vigilando estrechamente los brotes en torno a Seúl, donde vive la mitad de la población del país.



Con los 110 nuevos contagios detectados el jueves, cuatro menos que en la víspera, el país asiático suma 7.979 infecciones, de las cuales 7.402 son casos activos, ya que hay 510 altas médicas (ayer se dio de alta a 177 personas), y a que Corea del Sur acumula 67 fallecimientos ligados al patógeno, uno de ellos reportado ayer.



De las 110 nuevas transmisiones, la mayoría, 63, volvió a corresponder al principal foco del país, la ciudad de Daegu (unos 230 kilómetros al sureste de Seúl) y la circundante provincia de Gyeongsang del Norte, que acumulan el 88 % de los casos nacionales, según detalló hoy el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC).



No obstante, Gyeongsang del Norte no registró ningún nuevo caso por primera vez desde el pasado 19 de febrero, del mismo modo que Daegu, donde viven 2,4 millones de personas, sumó el menor número de contagios diarios desde el 22 de febrero.



Las labores de testado masivo en esta región -Corea del Sur ha llegado a realizar 18.000 pruebas al día y es el país del mundo que más análisis hace; 4.700 por cada millón de habitantes- parecen estar dando sus frutos en el foco de Daegu.



Sin embargo, aunque las cifras apunten a que el brote del sureste se estabiliza tras tres semanas de intensa lucha contra la epidemia, las autoridades locales insisten en la necesidad de no bajar la guardia, dado que siguen apareciendo pequeños brotes de infección comunitaria, especialmente en torno a la capital surcoreana.



En ese sentido, la ciudad de Sejong (110 kilómetros al sur de Seúl), que aloja la mayoría de ministerios surcoreanos (entre ellos Salud o Economía) y es un importante centro de operaciones contra la epidemia, fue hoy el segundo punto con más contagios informados, 17, todos ellos ligados a funcionarios públicos.



Por su parte, Seúl fue el tercer foco con más casos, al detectar 13 este jueves.



Un brote en un centro de asistencia telefónica en la capital, al que hay ligados más de un centenar de casos, ha sido hasta el momento el peor en la ciudad y mantiene en alerta a las autoridades, conscientes de que una gran transmisión en cadena en Seúl y sus zonas colindantes, que juntas suman 26 millones de habitantes, sería muy difícil de combatir.