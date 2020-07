Coronavirus amenaza al "MLS is Back"; se presentan más contagios

Se vislumbra un complicado arranque para la "MLS is Back", por un posible aumento de contagios de coronavirus en la sede del torneo, en Orlando, Florida.

De acuerdo con los periodistas estadounidenses, Sam Stejskal y Paul Tenorio, cinco jugadores del Nashville SC -donde milita el mexicano Daniel Ríos- habrían arrojado positivo al Covid-19.

Aunque se desconocen las identidades de los presuntos elementos contagiados, los reportes señalan que uno de los jugadores dio positivo desde su llegada al complejo de Disney, donde concentran los equipos de la Major League Soccer (MLS), para reactivar la actividad futbolística el próximo 8 de julio.

El Nashville hizo su aparición en Florida desde el viernes pasado, con el mexicano Daniel Ríos entre sus filas. Sin embargo, la escuadra no ha retomado los entrenamientos desde el martes pasado.

Apenas el 2 de julio, la MLS informó que seis personas dieron positivo a Covid-19, en uno de los hoteles de la burbuja en la que concentran las franquicias estadounidenses.

"Durante el período comprendido entre el 1 y el 2 de julio, 855 jugadores, entrenadores, árbitros, personal del club, personal de la liga y otras personas que forman parte de la delegación del MLS Back Tournament en el hotel anfitrión en Florida han sido evaluados para COVID-19. De ese grupo, seis individuos dieron positivo; cuatro son jugadores", detalló la liga.

De igual modo, la organización aplazó para el 15 de julio el choque entre el FC Dallas vs Vancouver Whitecaps, correspondiente al Grupo B, por sus casos internos de coronavirus.

En las últimas horas, los equipos que han hecho su arribo son los Red Bulls NY, Portland Timbers, Seattle Sounders,

La "MLS is Back" celebrará 54 partidos en total (39 en la fase de grupos y 15 de eliminación directa).