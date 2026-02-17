Cortan los Dolphins a Tyreek Hill

MIAMI GARDENS, Florida.- Los Dolphins dejaron en libertad al receptor estrella Tyreek Hill el lunes, poniendo fin a la etapa de cuatro años del All-Pro en Miami.

Hill, quien cumple 32 años el 1 de marzo, se está recuperando de una lesión que puso fin a su temporada, sufrida en un partido contra los Jets de Nueva York el 29 de septiembre, y que requirió cirugía para reparar daños importantes en su rodilla izquierda, incluido un desgarro del ligamento cruzado anterior.

Es uno de varios recortes importantes de plantilla que hicieron los Dolphins el lunes. Miami también cortó al liniero ofensivo James Daniels y al receptor Nick Westbrook-Ikhine, y dejará en libertad al cazamariscales Bradley Chubb, dos veces seleccionado al Pro Bowl.

Los Dolphins adquirieron a Hill en un canje con Kansas City antes de la temporada 2022 y le dieron una extensión de contrato de cuatro años por 120 millones de dólares, que en ese momento lo convirtió en el jugador mejor pagado en su posición.

Su contrato, que se extiende hasta 2026, habría representado alrededor de 51 millones de dólares contra el tope salarial de los Miami Dolphins.

"Estos últimos años han sido de los más significativos de mi vida y mi carrera", manifestó Hill en una publicación de Instagram el lunes por la tarde.

Hill tuvo temporadas consecutivas de 1.700 yardas por recepción en sus dos primeros años con Miami, incluida una cifra líder de la liga de 1.799 yardas y 13 touchdowns en 2023. El cinco veces All-Pro llegó a la campaña 2025 con el objetivo de recuperar esa forma de élite tras un año relativamente discreto en 2024, cuando registró 81 recepciones para 959 yardas —sus totales más bajos en ambas categorías desde 2019.

Llevaba 21 recepciones para 265 yardas antes de lesionarse al completar un pase en la victoria de Miami en la Semana 4 contra los Jets. Hill corría hacia la banda, apoyó el pie izquierdo y su rodilla se torció mientras lo derribaban. Salió del campo en un carrito y fue colocado en la lista de lesionados por el resto de la temporada el 1 de octubre.

En una entrevista para un pódcast en octubre, Hill, que ha jugado 10 temporadas en la NFL, comentó que no había decidido si planea retirarse cuando termine su rehabilitación, pero el lunes indicó en redes sociales que aún no ha terminado de jugar.

"El Cheetah no baja la velocidad. Nunca. Así que para todos los que se preguntan qué sigue... solo esperen. El Cheetah volverá... Renacido", escribió Hill en la publicación.

Bradley Chubb es otra estrella de los Dolphins en movimiento

Chubb pasó las últimas tres temporadas con los Dolphins después de ser traspasado a Miami desde Denver en 2022.

Sufrió una espantosa lesión de rodilla a finales de la temporada 2023 que requirió cirugía para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior, el menisco y el tendón rotuliano de su rodilla derecha, y lo dejó fuera de todo 2024. Chubb sumó 11 capturas —la mayor cantidad en una temporada desde que logró 12 como novato en 2018— en 2023 antes de la lesión.

La temporada pasada, las 8 1/2 capturas de Chubb lideraron al equipo. Representaba un impacto de 31 millones de dólares contra el tope salarial para 2026.

Se esperaba que el nuevo gerente general Jon Eric Sullivan, contratado por los Dolphins el mes pasado junto con el entrenador en jefe Jeff Hafley, comenzara a hacer movimientos para reformar la plantilla de Miami.

"Nos moveremos aquí con una agresividad responsable. Utilizaremos todas las vías de adquisición de jugadores para reforzar esta plantilla", afirmó Sullivan cuando los Dolphins lo presentaron el 22 de enero.

Dolphins aún parecen indecisos sobre el QB Tua Tagovailoa

Sullivan todavía enfrenta la pregunta de si seguir o no con la selección de primera ronda de 2020 Tua Tagovailoa, quien fue enviado a la banca por el exentrenador de los Dolphins Mike McDaniel hacia el final de la temporada pasada debido a su bajo rendimiento.