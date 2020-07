Costa Rica se declara lista para albergar el Mundial Sub 20 femenino

Costa Rica aseguró este viernes que está lista para albergar en su totalidad el Mundial Femenino Sub 20 del próximo año, después de que Panamá renunciara a ser la sede conjunta por problemas financieros derivados de la pandemia del COVID-19.







El Comité Organizador Local de Costa Rica afirmó en un comunicado que el país "está listo para albergar todo el torneo" y que "afortunadamente la organización no requiere de recursos públicos, pues los recursos provienen de la FIFA y de patrocinadores".







"Costa Rica cuenta con la organización, los recursos humanos, la infraestructura deportiva, la logística, la tecnología y hospedaje para atender con excelencia a todas las delegaciones y demás actividades que demanda la Copa Mundial", indica un comunicado.







El Comité Organizador costarricense aseguró que "los valores promueve nuestra organización son la protección de las personas, la responsabilidad, la transparencia y la inclusión".







El gobierno panameño declinó este viernes albergar el Mundial Sub'20 femenino de fútbol, del que compartía sede con Costa Rica, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022.







Las autoridades panameñas han atribuido la decisión a "motivos de fuerza mayor y por encontrarse fuera de nuestro alcance presupuestario" a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.







El Mundial Sub 20 Femenino está programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021.







Este torneo se iba a efectuar del 10 al 30 de agosto de 2020, pero fue aplazado debido a la pandemia.







La FIFA anunció en diciembre pasado que Costa Rica y Panamá organizarían este Mundial, que iba a ser el primero en la rama femenina que se realizaba en sedes conjuntas y el segundo a nivel general tras el masculino absoluto de Corea del Sur y Japón 2002.







Este es el segundo Mundial de fútbol que alberga Centroamérica, después de que Costa Rica fuera la sede del femenino sub'17 de 2014.







En junio pasado Argentina se postuló ante la FIFA como una opción a organizar el torneo en caso de que no se pueda llevar a cabo en Centroamérica.