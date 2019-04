Courtois, en polémica con su expareja

Las declaraciones que dio el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, a José Ramón de la Morena en el programa español "El Transitor", generaron molestia en Alba Carrillo, expareja del futbolista. El jugador belga dijo: "Paso de Alba Carrillo" cuando le preguntaron sobre la modelo.

La también conductora española aprovechó el programa "Ya es mediodía" para responder a lo mencionado por Thibaut. "Lo que has hecho está muy feo, señor Courtois. Yo siempre te he defendido y se supone que cuando tú tuvieras la oportunidad también lo harías y me has vapuleado. Pero este hombre cometió un error tremendo porque tiene la bragueta demasiado suelta", expresó.

Además, Carrillo le recomendó al jugador que mejor se enfocara en cosas que tienen que ver directamente con su trabajo. "Por cierto, no te estás concentrando en el futbol porque el otro día te metieron en Bélgica la de 'Dios es Cristo'", manifestó.

Por su parte, estas declaraciones no fueron bien aceptadas por Courtois, pues él asegura que el romance que tuvieron no le afectó en lo futbolístico, mas sí en lo emocional.