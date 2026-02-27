logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

CR7 compra el 25% del Club Almería

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
CR7 compra el 25% del Club Almería

ALMERÍA.- Cristiano Ronaldo adquirió una participación en el club Almería, de la segunda división española, informó el jueves una firma de consultoría que representa al astro portugués del futbol.

Brunswick Group señaló en un comunicado que Cristiano compró el 25% del club, que tiene un propietario saudí.

Cristiano, de 41 años, se fue a Arabia Saudí para jugar con el Al Nassr a finales de 2022.

"Siempre he tenido la ambición de contribuir al futbol más allá de la cancha. La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", dijo Cristiano en un comunicado.

Según Brunswick Group, el cinco veces ganador del Balón de Oro, adquirió la participación en el Almería a través de su filial CR7 Sports Investments.

Almería ha estado bajo el control de propietarios saudíes durante más de seis años. Mohamed Al-Khereiji se convirtió en el nuevo propietario y presidente del club en el verano de 2025, cuando lo compró a Turki Al Alsheikh.

"Estamos muy satisfechos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la academia", señaló Al-Khereiji en el comunicado.

No se dieron a conocer los detalles financieros.

Almería no respondió de inmediato a una solicitud por correo electrónico de The Associated Press en la que se pedían más detalles sobre el acuerdo.

Almería ocupa actualmente el tercer lugar en la segunda división de España. Su presencia más reciente en la primera división fue en la temporada 2023-24.

