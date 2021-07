Crea Vanessa Zambotti guía para ver los JO y "no parecer un cretino"

Luego de la polémica generada por los comentarios de Paola Espinosa en torno a las clavadistas en Tokio 2020, la judoka Vanessa Zambotti creó una guía ver los Juegos Olímpicos y "no parecer un cretino en el intento".

Zambotti criticó a la clavadista, de quien dijo que ser medallista no la hacía mejor persona, aunque horas después Paola Espinosa decidió borrar su tuit pues, dijo, se malinterpretaron sus comentarios.

En su "guía", la judoka, quien participó en los Juegos Olímpicos de Atenas, Beijing, Londres y Rio, aclaró que antes de hablar sobre los atletas se debe tomar en cuenta que "los atletas que están ahí no llevan 4 años entrenando, seguramente el 98% lleva toda su vida infantil y juvenil haciendo deporte".

Además, "los atletas en México normalmente no van por medallas, eso no los demerita en lo absoluto, la infraestructura y el dinero en este país hace que sea un verdadero logró conseguir llegar, esos atletas son en 98%, parte de los mejores jóvenes que tenemos".

"Respétalos y comparte su logro, estar ahí y representarnos ya es algo que por mucho tú no lograrías, no creo que tú seas el mejor en nada en este país por lo que nada te da derecho a demeritarlos", abundó Zambotti, quien defendió que los atletas "no están obligados a ganar nada para deleitar sus obesos cuerpos sentados en un sillón".

Sin mencionar las críticas que se hicieron en contra de Alexa Moreno por su físico, la judoka aseguró que quienes hacen esos comentarios no soportarían la rutina física ni un día.

"Si te da coraje los resultados de la delegación Mexicana, trata de hacer un cambio en tu vida que pueda ayudar, podrías hacerlo inculcando el deporte, el sacrificio, la entrega, la dedicación, el esfuerzo, y la responsabilidad a tus hijos", sentenció finalmente Zambotti en contra de quienes critican a los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos.