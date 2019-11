Crece la posibilidad de que Club Tiburones de Veracruz sea desafiliado

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) subrayó la posible desafiliación del Club Veracruz; la Liga MX está lista para organizar un torneo de 18 equipos para el Clausura 2020.

Yon De Luisa, presidente de la FMF, y Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, declararon que se inició un proceso de investigación para conocer la verdadera situación económica de los Tiburones Rojos.

Si Fidel Kuri Grajales, propietario de los escualos, comprueba que tiene los recursos para pagar los adeudos de este Apertura 2019 y que tendrá solvencia para los gastos del próximo torneo, tendrá la oportunidad de mantenerse en Primera División; de lo contrario, el Veracruz será desafiliado del futbol mexicano.

De Luisa agregó que ya recibieron 59 controversias por parte de los jarochos, de las cuales 34 ya fueron pagadas, con un financiamiento de 3 millones 458 mil pesos, una cantidad que también se le cobrará a los Tiburones Rojos.

Jugadores quedarían libres

Después de dar a conocer la posible desafiliación del Veracruz, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, comentó que los jugadores escualos quedarían en libertad para firmar con otro club.

El portero Sebastián Jurado, Colin Kazim Richardas, Cristian Menéndez y Daniel Villalva son los más atractivos para encontrar un nuevo equipo para el Clausura 2020.

"Cuando un club se desafilia, los jugadores tienen la libertad absoluta de firmar con cualquier club que mejor convenga sus intereses", dijo Bonilla.

Jurado, seleccionado nacional y con apenas 22 años de edad, es la carta más deseada por varios clubes de la Liga MX y, en caso de que los Tiburones Rojos ya no pertenezcan en la competencia, podría negociar por sí mismo.

Además de que los escualos tienen bloqueados los mercados de fichajes por un castigo impuesto por la misma FIFA, al tener una deuda de 1.5 millones de dólares con el argentino Matías Cahais.

"No pueden hacer [transferencias de futbolistas] hasta no cumplir con sus deberes económicos", subrayó el titular de la Liga MX.

Los integrantes de las categorías inferiores y la Femenil también están en libertad de llegar a otro club.