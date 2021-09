Cristiano acepta que Messi es el mejor jugador al que se ha enfrentado

Cristiano Ronaldo aceptó que Lionel Messi es el rival más grande al que se ha enfrentado. Pero asimismo, dijo que le habían hecho la pregunta equivocada.

Esto se dio en una charla que tuvo con el presentador inglés Piers Morgan, unos días antes de unirse al Manchester United, equipo al que regresará después de su paso por Real Madrid y Juventus.

Morgan le pidió al portugués que nombrara al mejor jugador al que se había enfrentado. "Messi', respondió, de manera inmediata. Lo digo con seguridad. Es el mejor contra el que he jugado, pero Piers, me estás haciendo la pregunta equivocada'... Deberías preguntarme quién es el mejor jugador".

El presentador rió y dijo: "No lo hago porque creo que sé cuál es tu respuesta".

Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United donde jugó de de 2003 al 2009 y ganó tres Premier League, dos Comunity Shield, dos Copas de la Liga y una Copa, además de una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes.