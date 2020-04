"Cristiano nunca será Messi o Maradona"

Antonio Cassano, exdelantero del Real Madrid, señaló a Cristiano Ronaldo como un jugador egoísta, que sólo quiere hacer un gol "y se olvida del equipo".

"Cristiano Ronaldo es un gran campeón pero nunca será un Messi o un Maradona Él es un talento construido, pero sólo le interesan sus marcas, quiere anotar goles y nada más, no le interesa el equipo o dar asistencias", dijo en entrevista a la televisión italiana.

¿A quién tomaría entre Cristiano y Lionel Messi?

"Siempre a Messi ... Siempre se decía que jugaba en un Barça de fenómenos, pero en el primer Barcelona los fenómenos fueron tres. Con él todos sus compañeros se hicieron fuertes, hizo 700 goles y 350 asistencias. Ronaldo solo marca goles".

Cassano llegó al Real Madrid apenas a los 23 años y no brilló más que por sus indisciplinas.

"En el Madrid podía jugarme un puesto en el once con Robinho, y también sustituí a Figo y Owen. Eso significa que era uno de los mejores, pero hice muchos ´desastres'", confesó.

"Mi gran remordimiento es no haber aprovechado la oportunidad de jugar con 23 años en el Real Madrid, el equipo más grande de la historia, con los mejores jugadores del mundo, como Zidane, Ronaldo y los demás".