Cristiano Ronaldo en riesgo de perder debut en Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría no estar presente en el debut de Portugal en el Mundial 2026 debido a una posible sanción por su expulsión en el partido contra Irlanda.

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 04:12 p.m.
A
Cristiano Ronaldo en riesgo de perder debut en Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Aún se desconoce el castigo que recibirá Cristiano Ronaldo, luego de la expulsión que sufrió este viernes frente a Irlanda, por un codazo al defensor Dara O´Shea, durante la derrota (2-0) que sufrió en Dublín.

Probablemente el astro portugués recibiría un castigo de dos o tres partidos, debido a la magnitud de la tarjeta roja y con base en el reglamento de la FIFA.

Las reglas disciplinarias de la FIFA exigen una suspensión de "al menos dos partidos por juego brusco grave" o "al menos tres partidos por conducta violenta".

Portugal lidera su grupo; sin embargo, aún no logra su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Sólo requiere de un triunfo ante Armenia para asegurar su boleto.

Los escenarios que tiene Cristiano Ronaldo

Si CR7 recibe dos encuentros de suspensión, uno lo cumplirá el domingo en el duelo eliminatorio ante Armenia y en caso de ganar, el segundo deberá pagarlo en el debut de Portugal en la Copa del Mundo 2026.

En caso de irse al repechaje, al ser competencia oficial también podría cumplir ahí otro duelo de sanción.

Si el castigo queda en un partido, todo finalizará el domingo cuando enfrenten al cuadro de Armenia en el estadio Do Dragao.

Si la sanción llega a los tres juegos y Portugal gana el domingo, dos de esos encuentros deberá pagarlos en el Mundial 2026. Por ahora, sólo se sabe que el "Comandante" no podrá estar ante Armenia.

SLP

El Universal

Cristiano Ronaldo podría no estar presente en el debut de Portugal en el Mundial 2026 debido a una posible sanción por su expulsión en el partido contra Irlanda.

