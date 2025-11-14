Jake Grech anota gol decisivo en victoria de Malta sobre Finlandia
En un partido lleno de emoción, Malta logra su primera victoria en la eliminatoria de la Copa del Mundo al derrotar a Finlandia
Malta logró su primera victoria en la eliminatoria a la Copa del Mundo tras convertir su único disparo a puerta para sorprender el viernes 1-0 a Finlandia en Helsinki.
El centrocampista Jake Grech salió del banquillo a los 79 minutos y marcó el gol decisivo tres minutos después. Fue apenas la segunda anotación de Malta en siete encuentros de clasificación, frente a 16 encajados.
Finlandia disfrutó de la mayor parte de la posesión, tuvo 14 intentos y golpeó el poste.
Malta ascendió al cuarto lugar en el Grupo G de Europa, a cinco puntos de Finlandia, que no tienen posibilidad de clasificar. En el mismo grupo, los Países Bajos podrían asegurar más tarde un lugar en el torneo de 2026 con una victoria sobre Polonia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mientras tanto, en el Grupo A, Alemania garantizará un lugar entre los dos primeros si vence a Luxemburgo e Irlanda del Norte no logra derrotar a Eslovaquia, o si Alemania empata e Irlanda del Norte pierde.
no te pierdas estas noticias
Jake Grech anota gol decisivo en victoria de Malta sobre Finlandia
AP
En un partido lleno de emoción, Malta logra su primera victoria en la eliminatoria de la Copa del Mundo al derrotar a Finlandia
Jorge Pietrasanta respalda a Memo Ochoa para el Mundial 2026
El Universal
Rumores y declaraciones en torno a la participación de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026
Armando "La Hormiga" González revela el origen de su apodo
El Universal
El campeón de goleo del Apertura 2025 contó que el sobrenombre nació en su infancia, tras un curioso episodio con un hormiguero