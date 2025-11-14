Jake Grech anota gol decisivo en victoria de Malta sobre Finlandia

logo pulso
Por AP

Noviembre 14, 2025 03:37 p.m.
A
Malta logró su primera victoria en la eliminatoria a la Copa del Mundo tras convertir su único disparo a puerta para sorprender el viernes 1-0 a Finlandia en Helsinki.

El centrocampista Jake Grech salió del banquillo a los 79 minutos y marcó el gol decisivo tres minutos después. Fue apenas la segunda anotación de Malta en siete encuentros de clasificación, frente a 16 encajados.

Finlandia disfrutó de la mayor parte de la posesión, tuvo 14 intentos y golpeó el poste.

Malta ascendió al cuarto lugar en el Grupo G de Europa, a cinco puntos de Finlandia, que no tienen posibilidad de clasificar. En el mismo grupo, los Países Bajos podrían asegurar más tarde un lugar en el torneo de 2026 con una victoria sobre Polonia.

Mientras tanto, en el Grupo A, Alemania garantizará un lugar entre los dos primeros si vence a Luxemburgo e Irlanda del Norte no logra derrotar a Eslovaquia, o si Alemania empata e Irlanda del Norte pierde.

