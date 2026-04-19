logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl

Cristiano Ronaldo anotó su gol 969 y Al Nassr goleó 0-4 a Al Wasl para avanzar en Liga de Campeones de Asia.

Por EFE

Abril 19, 2026 03:05 p.m.
A
Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al Wasl (0-4) con su diana 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera, y su equipo avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2.

Gol decisivo de Cristiano Ronaldo en el partido

El vigésimo sexto gol del exjugador del Real Madrid en lo que va de temporada llegó a los once minutos, cuando desde el punto de penalti llevó a la red un centro desde la derecha de Nawaf Boushal.

Dominio y goles de Al Nassr para asegurar la victoria

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A partir de ese momento el Al Nassr se mostró superior a su rival. Íñigo Martínez hizo el segundo, en el minuto 24, a pase de Joao Felix, que también asistió a Abdulelah Al Amri, dos más tarde, que sentenció el partido.

El cuarto tanto que selló la goleada visitante lo firmó el senegalés Sadio Mané a pase de Abdullah El Hamdan.

El Al Nassr alcanzó así las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2 y jugará contra el ganador del choque entre el Al Ahli Doha y el Al Hussein.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl
Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl

Cristiano Ronaldo lidera goleada de Al Nassr ante Al Wasl

SLP

EFE

Cristiano Ronaldo anotó su gol 969 y Al Nassr goleó 0-4 a Al Wasl para avanzar en Liga de Campeones de Asia.

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas
México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas

SLP

El Universal

Leyendas mexicanas y brasileñas buscan ofrecer un espectáculo memorable para la afición local.

Elena Rybakina gana el Abierto de Stuttgart por segunda vez
Elena Rybakina gana el Abierto de Stuttgart por segunda vez

Elena Rybakina gana el Abierto de Stuttgart por segunda vez

SLP

AP

Rybakina consiguió su segundo título del año tras el Abierto de Australia y su segundo en Stuttgart.

AC Milan vence 1-0 a Hellas Verona y vuelve al segundo puesto
AC Milan vence 1-0 a Hellas Verona y vuelve al segundo puesto

AC Milan vence 1-0 a Hellas Verona y vuelve al segundo puesto

SLP

AP

Cremonese no gana en casa desde diciembre y podría caer a zona de descenso tras empatar con Torino.