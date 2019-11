Cristiano Ronaldo sorprende en los MTV Europe

Los premios MTV Europe Music Awards, celebrados en Sevilla, España, comenzaron y la alfombra roja contó con celebridades reconocidas en todo el mundo, además se hicieron notar con sus distintos outfits, incluso algunos de ellos con sólo mostrarse atrajeron los flash de las cámaras fotográficas y a la prensa presente.

Sin embargo, fue el futbolista Cristiano Ronaldo quien se convirtió en tendencia con su inesperada aparición en la capital andaluza. El jugador del Juventus de Turín estuvo acompañado de su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, presentadora de uno de los galardones.

El delantero vistió un traje color rojo y tenis blancos, mientras su pareja lució un vestido abierto de la pierna.

Pablo Vittar, cantante y drag queen brasileña, abrió el evento cantando "Flash Pose" desde la alfombra roja

La cantante, modelo y diseñadora estadounidense Dua Lipa acaparó los reflectores cuando cruzaba la alfombra

Niall Norah, cantante y antiguo miembro de One Direction se presentó vistiendo un saco color beige, además se tomó algunas instantáneas acompañadas de Halsey. La intérprete de "Castle" fue galardonada con el premio al mejor look de los EMA 2019, además comentó en uss redes sociales que cambiará de vestimenta 4 veces más.

La presentadora de los premios y actriz estadounidense, Becky G, se hizo notar con un vestido rojo largo y un cinturón negro.

Otra celebridad presente en la alfombra roja de los EMA fue la actriz española Paz Vega, quien en nuestro país forma parte del elenco de "Cuna de Lobos" donde da vida a Catalina Creel.

La cantante española de música urbana Rosalía no podía faltar, llegó portando un saco blanco con puntos negros, en redes sociales hicieron encuestas acerca de quien se veía mejor si Dua Lipa o la intérprete de "Yo x ti, Tú x por mí".

La banda Green Day también fue invitada a los premios EMA en su edición 2019 y se hicieron notar hablando con la prensa presente acerca de su presentación en MTV World Stage.

La banda surcoreana NTC 127 asistió a los premios representando al K-pop, a su llegada se escucharon gritos de emoción a su llegad a la alfombra roja.