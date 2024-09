Critica Citrón falta de compromiso de Santos

El coach puertorriqueño de Santos del Potosí Manolo Cintrón, habló ante los medios de comunicación tras la dolorosa derrota sufrida en casa, en el Auditorio Miguel Barragán, al perder la serie frente a los Halcones Rojos de Veracruz. Con un tono de evidente frustración, Cintrón señaló la falta de intensidad y compromiso por parte de su equipo, algo que, fue determinante para el resultado.

“Hay que darle crédito a Halcones Rojos, pero nosotros no competimos con la intensidad que ellos demostraron. Creo que estamos muy faltos de compromiso y sacrificio”, expresó Cintrón. “Fue una serie muy fea de nuestra parte, los jugadores no mostraron ese extra que se necesita para estar satisfecho con esta serie.”

El entrenador no se contuvo al manifestar su descontento con el rendimiento del equipo y enfatizó la necesidad de hacer cambios. “Tenemos que movernos y sacar a quienes no quieran jugar con orgullo por esta camiseta. Quien no esté comprometido, honestamente, que se vaya”, declaró con firmeza.

A pesar de la derrota, Cintrón aún mantiene esperanzas en lo que resta de la temporada, destacando que el equipo aún tiene posibilidades de clasificar, pero solo si logran victorias por mérito propio. “Tenemos que seguir peleando. Afortunadamente, los equipos que están por debajo de nosotros también perdieron, así que seguimos en la lucha. Pero necesitamos esforzarnos y tener un compromiso real con esta afición y con la franquicia. El que no lo tenga, simplemente no puede quedarse en el equipo”, concluyó eufóricamente.