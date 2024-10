Critican a hija del "Canelo" por tener cachorro de león como mascota

La hija del campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a robarse los reflectores por una polémica. Emily Cinnamon Álvarez, compartió en redes sociales imágenes de un cachorro de león "jugando" con ella. Sin embargo, distintos usuarios criticaron que el animal no esté en su hábitat natural.

"Cariñitos toscos", escribió Emily en el video donde el león le da algunas mordidas.

La joven, próxima a cumplir 19 años, tiene una gran pasión por los animales. De hecho, Su profesionalismo en la equitación la llevó a competir en Festivales Nacionales Deportivos Ecuestres y en el North American Youth Championship. Además, su gran objetivo es asistir en algún momento a los Juegos Olímpicos.

Sobre tener un león como mascota, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 permite la tenencia de animales exóticos o salvajes, siempre y cuando no estén en peligro de extinción.

No obstante, de acuerdo con expertos, para tener un león como mascota debe haber nacido en cautiverio y haber sido adquirido a través de vendedores oficiales, así como es obligatorio contar con los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el trámite 08-056.