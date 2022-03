Critican a Ricardo Pepi por apoyar comentario racista en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- El futbolista seleccionado estadounidense Ricardo Pepi ha sido objeto de críticas en redes sociales, luego de que le diera like a un polémico tuit con sentido racista hacia los mexicanos.

Un usuario publicó en Twitter: "Hechos. Estos monos mexicanos no pueden admitir que no tienen talento", a lo que el seleccionado de Estados Unidos respondió con un "me gusta".

De inmediato, y luego de que una cuenta exhibiera este hecho con un video mostrando que en efecto Pepi había reaccionado a polémico tuit, la gente empezó a criticar en redes severamente dicha acción del delantero.

Pepi podía escoger jugar para la selección de Estados Unidos o de México, y al final se decantó por los estadounidenses, y fue contundente al justificar su decisión: "Para cualquier jugador que esté en este tema mexicano-estadounidense, siento que hay que seguir tu propio camino y tomar la decisión con el corazón. Siento que es muy importante tener un sentimiento de conexión entre tú y el equipo nacional para el que estás jugando, así que sigue tu corazón", afirmó en su momento.