Cruz Azul anunció a Willer Ditta como nuevo refuerzo

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Después de varias semanas de espera, Cruz Azul hizo oficial la llegada del defensor colombiano Willer Ditta, proveniente del Newell's Old Boys de la liga argentina.

De esta forma, la Máquina aumenta a cinco el número de refuerzos para el Apertura 2023.

Ditta se une a Carlos Salcedo, Moisés Vieira, Diber Cambindo y Kevin Castaño como las nuevas caras del equipo dirigido por Ricardo "Tuca" Ferretti, que debutó con derrota en la visita al Estadio Jalisco frente al Atlas.

El colombiano, ya tuvo su primer entrenamiento en La Noria y aunque no estará disponible para el partido de la segunda jornada contra Toluca, se espera que pueda tener su debut ante Xolos de Tijuana en la tercera jornada o en su defecto, en el debut de la Leagues Cup frente al Inter Miami.

Para poder registrarlo, la Máquina dio de baja al delantero chileno Iván Morales, quien podría llegar al San Lorenzo de la Liga Argentina.

Los números de Willer Ditta

Con la camiseta de Newell's, Ditta jugó un total de 57 partidos, en los cuales convirtió tres goles y no aportó ninguna asistencia; sin embargo, Cruz Azul confía en que ahora cuenta con una "muralla" en la defensa.