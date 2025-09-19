logo pulso
Cruz Azul defiende su invicto en CU ante Juárez

La Máquina suma 18 partidos sin perder en CU y quiere alargar su racha ante los Bravos.

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 07:05 p.m.
A
Cruz Azul defiende su invicto en CU ante Juárez

Mientras la noche cae sobre el Estadio Olímpico Universitario, la Máquina de Cruz Azul saldrá a la cancha con un objetivo claro: mantener intacto su invicto en el inmueble que, desde el torneo pasado, funge como su casa temporal.

En Ciudad Universitaria, los celestes han firmado una racha sólida de 18 partidos sin derrota, con un balance de 14 victorias y cuatro empates, tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este viernes 19 de septiembre, el reto será ante los Bravos de Juárez, un rival que históricamente ha sufrido contra los capitalinos. De los últimos 12 duelos directos, ocho se inclinaron a favor de Cruz Azul, mientras que los fronterizos apenas han rescatado dos victorias.

Con la motivación de seguir sumando en su fortaleza universitaria, Cruz Azul intentará confirmar por qué el Olímpico Universitario se ha convertido en un territorio blindado para la Máquina.

