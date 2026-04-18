Cruz Azul deja escapar la victoria ante Tijuana en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- La Máquina de Nicolás Larcamón se descarrila en el momento menos oportuno.

El Cruz Azul no supo conservar la ventaja en el marcador y permitió que el Tijuana le arrancara el empate (1-1) en su propia "casa".

El equipo celeste ya suma ocho partidos en fila sin ganar, entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf, con seis empates y dos derrotas. Atraviesa por una etapa de bastante incertidumbre.

A pesar de que se fue al frente en el marcador, gracias a una anotación de Gabriel Fernández desde el manchón de penalti, no fue capaz mantener el marcador parcial, ni siquiera estuvo cerca de ampliarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Muy temprano en el partido, la polémica se hizo presente en el estadio Cuauhtémoc, con la pena máxima que señaló Luis Enrique Santander.

El experimentado árbitro central no fue al VAR para revisar la jugada y se quedó con su decisión inicial. Para él sí existió falta de Jesús Gómez sobre el jugador cementero.

El "Toro" no desperdició la oportunidad y mandó a guardar el balón (16') al fondo de la portería de Antonio Rodríguez.

Reacción inmediata de Tijuana en el partido

Sin embargo, la reacción de los Xolos fue inmediata. Adonis Preciado hizo una gran jugada individual, mandó un centro peligroso y, luego de una serie de rebotes, Mourad El Ghezouani sólo tuvo que empujar el esférico (24').

El marcador no se volvió a mover. El Cruz Azul no metió en aprietos al conjunto fronterizo y se conformó con sumar un punto.

Impacto en la afición y situación actual de Cruz Azul

El empate fue merecido porque no hizo más que el Tijuana para quedarse con la victoria. Incluso, la poca afición que se dio cita se lo recriminó con un fuerte abucheo al finalizar el encuentro en Puebla.

En las últimas semanas del Clausura 2026, la Máquina apenas ha podido sumar cinco de 18 puntos posibles y pasó de pelear por el superliderato a pelear por mantenerse dentro de los cuatro primeros lugares.

El equipo de Nicolás Larcamón no está cerrando de la mejor manera la fase regular y llegará a la Liguilla con más dudas que certezas. Necesita, urgentemente, una sacudida para reaccionar.