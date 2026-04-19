Cruz Azul deja ir victoria, 1-1

PUEBLA.- La Máquina de Nicolás Larcamón se descarrila en el momento menos oportuno.

El Cruz Azul no supo conservar la ventaja y permitió que Tijuana le arrancara el empate (1-1).

El equipo celeste ya suma ocho partidos en fila sin ganar, entre Liga MX y Concacaf, con seis empates y dos derrotas. Atraviesa por una etapa de incertidumbre.

A pesar de que se fue al frente en el marcador, gracias a Gabriel Fernández desde el manchón de penalti, no fue capaz mantener el marcador parcial.

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Muy temprano en el partido, la polémica se hizo presente en el estadio Cuauhtémoc, con la pena máxima que señaló Luis Enrique Santander.

El experimentado árbitro central no fue al VAR para revisar la jugada y se quedó con su decisión inicial. Para él, existió falta de Jesús Gómez sobre el cementero.

El "Toro" no desperdició la oportunidad y mandó a guardar el balón (16´) al fondo de la portería de Antonio Rodríguez.

Sin embargo, la reacción de los Xolos fue inmediata. Adonis Preciado hizo una gran jugada individual, mandó un centro peligroso y Mourad El Ghezouani sólo tuvo que empujar el esférico (24´).

El empate fue merecido, porque no hizo más que Tijuana para quedarse con la victoria. lncluso, la poca afición que se dio cita se lo recriminó con un fuerte abucheo.

En las últimas semanas del Clausura 2026, La Máquina apenas suma cinco de 18 puntos posibles y pasó de pelear por el liderato general a buscar mantenerse dentro de los cuatro primeros lugares.

El equipo de Nicolás Larcamón no está cerrando de la mejor manera la fase regular y llegará a Liguilla con más dudas que certezas.