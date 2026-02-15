Cruz Azul derrota a Tigres y escala al subliderato en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Ambos cumplieron con las expectativas y protagonizaron un duelo de Liguilla, pero el triunfo fue para el que lo buscó más.

Cruz Azul toma ventaja con errores defensivos de Tigres

Merecidamente, el Cruz Azul venció (2-1) a los Tigres y escaló hasta la segunda posición de la tabla general.

"La Máquina" le quitó el subliderato a los Pumas y provocó que la próxima jornada su duelo contra las Chivas adquiera otro valor, al enfrentarse el uno y el dos del Clausura 2026.

A lo largo de los 90 minutos, el equipo de Nicolás Larcamón fue la que más buscó la victoria, pero lo costó trabajo perforara la portería felina.

Hasta que una mala comunicación, entre Joaquim y Nahuel Guzmán, ocasionó que el Cruz Azul se adelantara en el marcador. Sólo un autogol como el del zaguero auriazul podía romper el cerrado duelo.

El defensa central brasileño trató de cortar, con la cabeza, un centro de "Charly Rodríguez", pero mandó el balón al fondo de su propia portería (55'). El "Patón" se quedó atónito en plena salida.

Cuatro minutos más tarde (59'), Nicolás Ibañez, quien ya había desperdiciado dos ocasiones claras para anotar, tuvo su momento de reivindicación.

De nueva cuenta, Joaquim se robó los reflectores al equivocarse en una salida y regalar el balón al rival. No vivió su mejor tarde con los Tigres.

El Cruz Azul no desaprovechó la equivocación del brasileño y dibujó una gran jugada colectiva en las inmediaciones del área que Nico Ibañez únicamente empujó, tras un rechace de Nahuel Guzmán.

El delantero argentino hizo válida la ley del ex y no tuvo ningún empacho en festejar su gol. Rápidamente, se olvidó de la institución felina y celebró a lo grande.

Reacción de Tigres y cierre del partido

A pesar del golpe anímico, por las rápidas anotaciones en contra, el equipo de Guido Pizarro reaccionó y se metió en el partido en los últimos minutos, gracias a Ángel Correa.

El campeón del mundo, con esa calidad que lo caracteriza, acercó a los Tigres en el marcador con una estupenda definición dentro del área (70'). La ilusión auriazul regresó con su diana, aunque fuera por unos minutos. Se esfumó cuando se escuchó el silbatazo final.

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón es el nuevo sublíder del futbol mexicano y demostró que está listo para competirle a quien sea. La próxima semana tiene otra prueba de fuego y tratará de quitarle el invicto a las Chivas. ¡Se viene un partidazo!