Cruz Azul empata sin goles ante el Arcahaie de Haití

Cruz Azul no pudo pasar del empate a cero goles contra el Arcahaie de Haití que tuvo su triunfo moral al sacar la igualada.

Lo que no pudieron hacer equipos de la Liga MX como Tigres, Monterrey, León y demás, lo vino a hacer el equipo caribeño, no perder con los cementeros, que ahora deberán definir la serie en casa, el estadio Azteca, la próxima semana.

El cuadro alternativo que mandó Juan Reynoso a la cancha, careció de imaginación, de alternativas, hasta de cierta intensidad en algunos momentos, ante un equipo haitiano que se dedicó a hacer lo que únicamente estaba a su alcance, tirar gente atrás, meter la pierna fuerte y tratar de encontrar alguna descolgada para hacer daño.

En la primera parte, con diez haitianos metidos en su propia área, lo único que alcanzó a hacer el equipo cementero fue un tiro de Elías Hernández que dio en el cuerpo del portero de rival y un disparo al poste de Walter Montoya.

Conforme pasaba el tiempo, en Cruz Azul se notaba la desesperación y los del Arcahaie agarraban confianza, sabiendo que el empate a cero era un triunfo moral para ellos.

Nada le salía a La Máquina. Santiago Giménez no encontraba espacios; Misael Domínguez era el más veloz de todos, pero era quien más malas decisiones tomaba, Elías se perdía al igual que Montoya, este último víctima de la "violencia inocente de los haitianos".