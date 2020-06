Cruz Azul frena plan de tener equipo en Liga de Expansión

Aunque andaban muy animados con apuntarse al nuevo proyecto de la Liga de Expansión y hasta ya tenían pensado revivir al Cruz Azul Hidalgo como su franquicia en ese circuito, los altos mandos de La Máquina -al final- metieron reversa y no tendrán filial.

¿La razón? No quieren agrandar los problemas legales que ya viven.

Algunos directivos del club y, sobre todo La Cooperativa Cruz Azul, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e incluso hasta por la Agencia para la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por lo que la aparición de una nueva franquicia, con todo lo que implica en cuanto a fichajes y pago de salarios, podría alargar las indagatorias de la autoridad, tema que la directiva celeste prefiere evitar, además de realizar más gastos.

Hay que recordar que el Cruz Azul no hará fichajes para el Apertura 2020, al menos eso es lo que se planea, con el objetivo de no mover más dinero, por lo que una filial en la Liga de Expansión no era pertinente.