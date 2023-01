Cruz Azul jugará el partido de la jornada 4 en marzo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- La Jornada 4 del Clausura 2023 tendrá un partido pendiente por disputar y ese será el duelo entre el Querétaro y el Cruz Azul.

Los Gallos Blancos y La Máquina no tuvieron actividad en la Liga MX este fin de semana, pues su partido de la cuarta fecha se jugará hasta el mes de marzo.

El choque está pactado para el miércoles 29 de marzo a las 21:05 horas en el Estadio de La Corregidora, tiempo en que el inmueble ya podrá recibir público, después del veto que recibió por los violentos actos en la tribuna y cancha en el Querétaro vs Atlas del año pasado.



Otros partidos pendientes en la Liga MX

Además del Querétaro vs Cruz Azul, hay otros partidos pendientes del Clausura 2023 en la Liga MX.

Cabe recordar que en la Jornada 1 hubo un par de duelos que no se llevaron a cabo, uno por el mal estado en la cancha del Estadio Jalisco y otro por violencia que se vivió en Sinaloa.

Atlas vs Toluca: Pactado en nueva fecha para el 1 de febrero a las 20:05 horas (Vix)

Mazatlán FC vs León: Pactado ahora para el 24 de marzo a las 21:05 horas (TV Azteca)



Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2023

Así han quedado los resultados de los partidos ya disputados en la Jornada 4 del Clausura 2023 de la Liga MX:

Atlas 2-2 Santos

Puebla 1-2 Monterrey

Xolos 0-0 Pumas

Tigres 0-0 Atlético de San Luis

América 6-0 Mazatlán FC

FC Juárez 1-2 Chivas

Toluca 0-0 León

Pachuca vs Necaxa – Por disputar, domingo 29 de enero a las 19:00 horas