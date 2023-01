Cruz Azul no convoca al "Cata" Domínguez para enfrentar a Xolos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Después del escándalo en redes sociales ocasionado por las fotos de la fiesta de cumpleaños del hijo de Julio César el "Cata" Domínguez, Cruz Azul no ha dado una postura ni comunicado oficial. Sin embargo, ya le dieron su primer castigo.

La noche de este domingo, la Máquina tiene su debut en el Clausura 2023 frente a los Xolos de Tijuana en el estadio Caliente. Dos horas antes del partido, los celestes publicaron la lista de convocados para el encuentro, en la cual no figura el defensa cementero.

Domínguez publicó una disculpa en redes sociales. Sin embargo, se espera un castigo ejemplar para el canterano cementero más allá de no tomarlo en cuenta para un partido de Liga MX.