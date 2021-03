Cruz Azul no le da importancia a su racha, sino al título: Corona

Cruz Azul, el Máquina del Guardianes 2021, está a punto de igualar la marca de 10 victorias consecutivas del equipo de la temporada 1971-72. Pero eso al final son estadística, lo que en verdad interesa en la institución cementera es el título, así lo señala José de Jesús Corona, capitán del equipo.

"La marca que tenemos habla que el equipo está haciendo bien su trabajo, y eso me alegra bastante. Después de las dos derrotas al inicio del torneo, nos hemos ido encaminando, era muy claro que sólo era cuestión de tiempo, captar la idea de Juan (Reynoso). Hay un equipo comprometido, consciente de lo que necesita para conseguir los objetivos".

Pero... "Son estadísticas, quedarán ahí, el próximo sábado tenemos una muy buena prueba contra el Atlas, que también viene enrachado, pero el objetivo principal es el título. Hemos adquirimos un buen nivel de juego, una línea de trabajo buena y en la Liguilla debemos de mostrar este nivel. No es sencillo, pero la fórmula está. Además hay competencia interna.

"Reitero, el objetivo principal es el título. Con estos nueve triunfos en fila, las expectativas en el equipo vuelven a crecer: 'Hay que ir paso a paso, se viene haciendo muy buen torneo, hay regularidad, y eso no es nada sencillo. Estamos muy claros en los objetivos. Lo que se ha logrado te sirve para mantener buen nivel, clasificar. Debemos de prepararnos lo mejor posible para la Liguilla, que es donde se definen las cosas'".

Lo acepta, en este momento, Cruz Azul es el rival a vencer del torneo mexicano: "Ya nos ven así, eso te lo ganas con las actuaciones y resultados que hemos logrado. Hay que asumirlo y seguir demostrándole a todos que estamos para grandes cosas".