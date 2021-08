Cruz Azul no puede ganar, empata contra Santos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- Juan Reynoso casi se la vuelve a hacer a Guillermo Almada. Y se la hizo al medias al salir con el empate a un gol, en un juego donde la Maquina sufrió diez bajas, llegando, a pesar de su status de campeón, como víctima.

Al final, el punto le supo a victoria a los azules y los laguneros se van con la rabia de no haberse podido desquitar de la final perdida hace apenas dos meses. Cruz Azul salió a sobrevivir el juego, y así lo hizo en los primeros minutos, donde Santos vio la actitud y tomó por abordaje el campo.

No había llegado el reloj al minuto 5 cuando Pablo Aguilar ya había provocado un penalti, que el novato Andrés Gudiño tapó a tiro de Fernando Gorriarán. A partir de ese momento la defensa cementera se endureció, y poco a poco fue apagando el ímpetu lagunero hasta esconderlo en la final de la primera parte.

Juan Reynoso tuvo que hacer varios cambios, ya que la guerra que se llevó a cabo en los primeros 45 minutos propiciaron varios amonestados, y por eso Santiago Giménez entró a la cancha y el "Chaquito" respondió nada menos que con un gol: un despeje largo de Gudiño fue prolongado por Angulo y el joven delantero venció en la carrera a Doria para de zurdazo vencer a Carlos Acevedo.

Cruz Azul dejó mucho más la iniciativa a los laguneros, que se fueron con su resto por el empate, pero no encontraban el hueco hasta que vino el error del novato Rodrigo Huescas, quien pateó a Campos, para que se marcara un segundo penalti, que esta vez Diego Valdés sí convirtió en gol (81´).

Los cementeros sacaron el colmillo, con tantas ausencias el punto vale oro. Ya en los próximos días, recuperará gente y podrá jugar con otra perspectiva.

Guillermo Almada se fue frustrado por no poder derrotar, de nueva cuenta a Cruz Azul y se fue contra el arbitraje y el mismo cuadro cementero, al que acusó de ensuciar el juego.

"Estamos frustrados, fuimos y buscamos en todo el partido. Se nos hizo difícil encontrar la apertura porque Cruz Azul tiene muchos jugadores de experiencia y no es fácil encontrar un hueco y más porque pararon mucha gente atrás".

Y se fue contra el arbitraje, que no defiende, según él, el futbol propositivo ni recupera el tiempo de juego efectivo: "Solo hubo un equipo que intentó jugar, Cruz Azul trató de ensuciar el juego y con un árbitro permisivo...

"Me cuesta entender que se pregonan muchas cosas, que sacan a los alcanza pelotas, que colaboremos a que haya continuidad y el árbitro da cinco minutos cuando ensuciaron el juego, hubo cinco cambios de cada lado...

"Luego se dice que no colaboramos para mejorar el futbol y el principal artista son los árbitros. Si alguien propone no jugar hay que castigarlo, si deben expulsar a tres futbolistas hay que hacerlo. Se pregona mucho pero no se hace. Me cuesta entender cosas que hablamos entre todos, pero que no se llevan a cabo".

Reveló que "hemos tenido charlas con el arbitraje, y estoy de acuerdo con Brizio (presidente de la Comisión de Arbitraje) de que hay que dar un espectáculo y el que no quiera hay que combatirlo..., pero no se hace".