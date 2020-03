Cruz Azul no quiere el título de la Liga MX regalado

La suspensión del Clausura 2020 de la Liga MX debido a la epidemia por el Coronavirus Covid-19 dejó al Cruz Azul como líder del certamen después de vencer 0-1 al América. La Máquina suma 22 unidades, producto de 10 triunfos y un empate. En las dos primeras jornadas sufrió dos derrotas.

En los últimos días se ha manejado la posibilidad que se le pueda otorgar el campeonato a Cruz Azul por ser el primer lugar general. Situación similar que ocurrió en la liga de El Salvador. La liga se suspendió por las mismas circunstancias, y la Federación Salvadoreña de Futbol declaró al Once Deportivo, puntero de la competición, como el monarca del Clausura 2020.

Esta noticia provocó que en redes sociales se le relacionara a Cruz Azul. Los celestes no tardaron en responder con poca importancia, ya que la prioridad es trabajar para lograr el objetivo de forma tradicional, llegando a la final y venciendo al rival.

"No, no me interesa, gracias. Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido. ¡Vamos Azules! ", publicaron en su cuenta oficial de Twitter.