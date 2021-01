¿Cruz Azul saldrá del bache ante los Gallos Blancos?

México.- Los torneos pasan y Cruz Azul sorprende cada semestre con nuevas formas de exasperar a su afición. Ahora tras la complicada pretemporada, con despidos abruptos del técnico hasta rumores contra los jugadores y la tardía llegada de Juan Reynoso al banquillo, la Máquina ha tenido un arranque decepcionante. Sin embargo, en la última fecha consiguieron sus primeros puntos al derrotar a Pachuca pese a jugar de forma tosca. La pregunta es si podrá salir del bache anímico y futbolístico, o si la victoria en Hidalgo fue un espejismo. Este sábado ante Gallos se conocerá la respuesta en el Azteca.

En estas tres fechas la Máquina únicamente ha marcado un gol, el que les dio la victoria ante los Tuzos, y han recibido dos tantos, los cuales les propinaron dos derrotas al arranque de la justa.

"Si algo me va a dejar satisfecho es que el equipo gane, guste y golee. Intento ser realista y decir de forma transparente, que solo veo lo que pasa en la semana. Los aficionados de este club prefirieron el resultado del lunes [1-0 sobre Pachuca], en lugar de jugar bonito y perder. La prioridad es construir y crecer... algunos les gustará y a otros no. Hay gente está contenta con el triunfo y otra no la está por las formas", reconoció el timonel celeste en conferencia tras el insípido triunfo sobre los Tuzos, su primero al frente de los cementeros.

"Un triunfo en Cruz Azul debe ser natural. Hay que recuperar esa cultura, que se regrese a eso para que cuando se venga la parte crucial del torneo, tener esa mística", añadió.

Y aunque en ese caso Reynoso insistió que su plantel está incompleto, el poco tiempo de margen para el 31 de enero complica nuevas llegadas, por lo que el equipo presente tendrá que sacar la casta y demostrar el juego que los llevó a la semifinal el torneo pasado.

Por su parte, Gallos Blancos arrancó con un descalabro en Toluca, y luego superó al Atlas y a Pumas, y los cuatro tantos que ha marcado en estos juegos dan cuenta de la importante ofensiva que deberá contener la Máquina. El duelo en el Azteca tendrá lugar a las 21 horas de este sábado.

LA MÁQUINA PRESENTA CASO DE CORONAVIRUS PREVIO AL JUEGO

El equipo Cruz Azul reportó que realizó 55 pruebas de detección de Covid-19 a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo previo a su participación en la Jornada 4 del Guardianes 2021 de la Liga MX, este sábado por la noche.

Los exámenes indicaron un caso positivo, la persona se encuentra aislada y bajo observación constante del cuerpo médico.