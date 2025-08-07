Cruz Azul se impone en penaltis en la Leagues Cup

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul encontró en su capitán, una vez más, a esa figura que salvó al equipo en momentos de adversidad. Con una anotación digna de otro partido, Ignacio Rivero se vistió de héroe y, tras 90 minutos intensos, sentenció el empate (2-2) ante Colorado.

La despedida del equipo de Nicolás Larcamón de la Leagues Cup —competencia que llenó de dudas el proyecto del estratega argentino— terminó con una mínima alegría para sus aficionados, al vencer (5-4) en tanda de penaltis.

La Máquina, que comenzó con dudas su andar en el compromiso, supo recuperarse de un gol tempranero tras un nuevo error de Kevin Mier, que fue aprovechado por el brasileño Rafael Navarro, quien con el marco abierto definió con frialdad (3').

La anotación del representante de la MLS fue un golpe fuerte para el club mexicano, que con errores infantiles siguió poniendo en riesgo su meta, situación que aprovechó el local para ampliar la ventaja.

En una jugada a balón parado, Cole Bassett mandó un centro al área que la defensa celeste no logró despejar. Maxsø se anticipó a Carlos Rotondi y remató de cabeza para ampliar la ventaja de los Rapids (41').

Con el segundo gol en contra, el panorama parecía de pesadilla para Cruz Azul, equipo que con una dosis de fortuna, encontró el gol de descuento de inmediato, luego de un disparo de Willer Ditta que se desvió en Wayne Frederick, dejando sin reacción al arquero Nico Hansen (42').

El gol antes del descanso cambió la cara de los celestes, quienes en el complemento fueron el equipo que más intentó y, como recompensa, encontró el empate gracias a los pies del uruguayo Ignacio Rivero, quien apareció en el área tras una jugada colectiva por derecha y definió con precisión para empatar el partido (78').

En la recta final del compromiso, Cruz Azul se lanzó con todo en búsqueda del triunfo, teniendo varias oportunidades claras frente a la meta estadounidense, pero, para su desgracia, no pudo definir.