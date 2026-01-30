Cruz Azul va por triunfo ante Bravos de Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul llega a la frontera para enfrentarse a FC Juárez con una misión clara: ganar por tercera vez al hilo y confirmar que el proyecto de Nicolás Larcamón empieza a tomar forma.

El duelo se reanuda tras la pausa por actividad de la Selección Mexicana, factor que La Máquina busca aprovechar para afinar detalles. La exigencia será alta, por las condiciones climáticas extremas, con temperaturas cercanas a los cero grados.

A pesar del clima en la frontera, los contantes viajes que tendrá el club serán otro desafío. Nicolás Larcamón enfatizó que acortar los kilómetros podrá ayudarles a no desgastar a los jugadores, por lo que una buena logística ayudará. Primero viajar a Juárez, luego a Vancouver y después regresar a Toluca, en tres juegos de visita.

"Después de Juárez no regresamos a la ciudad, nos planteamos entrenar en Juárez el día posterior al partido y de ahí organizarnos para viajar a Vancouver y entrenar allá, en favor de las condiciones climáticas y de una superficie muy parecida a la que vamos a jugar, que es pasto sintético. Le dimos lugar no solamente a la reducción de kilómetros de viaje, sino también a condicionarnos un poco al frío", indicó en conferencia.

Los Bravos llegan con la urgencia de hacerse fuertes en su estadio, con el apoyo de su afición y es por eso que Pedro Caixinha, técnico de Juárez, planea una estrategia similar a la que usó contra Chivas.