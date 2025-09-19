MEXICANOS DE CORAZÓN

logo pulso
EXPRESAN SU LEALTAD A LA PATRIA EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
Con un estupendo festejo patrio multicolor, las familias socias e invitados del Club Campestre de San Luis festejaron la libertad e Independencia de México.

La concurrencia lució trajes típicos de diversas regiones del país, como una serie de accesorios y complementos mexicanos.

Como parte delos atractivos reservados para esta fecha memorable en la historia de México, disfrutaron de la gastronomía, música y folklor de nuestro país. Al igual, de un espectáculo de pólvora y fuegos pirotécnicos.

En sus rostros, las sonrisas por el orgullo de ser mexicanos y vivir en un país libre y soberano.

