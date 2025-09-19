MEXICANOS DE CORAZÓN
EXPRESAN SU LEALTAD A LA PATRIA EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS
Galeria
1/3
Con un estupendo festejo patrio multicolor, las familias socias e invitados del Club Campestre de San Luis festejaron la libertad e Independencia de México.
La concurrencia lució trajes típicos de diversas regiones del país, como una serie de accesorios y complementos mexicanos.
Como parte delos atractivos reservados para esta fecha memorable en la historia de México, disfrutaron de la gastronomía, música y folklor de nuestro país. Al igual, de un espectáculo de pólvora y fuegos pirotécnicos.
En sus rostros, las sonrisas por el orgullo de ser mexicanos y vivir en un país libre y soberano.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
¡VIVA MÉXICO!
Maru Bustos
SOCIOS DEL CLUB LIBANÉS POTOSINO CELEBRAN LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS
El Papa León XIV brinda aliento y esperanza al pueblo mexicano
EFE
Encuentro significativo entre el Papa León XIV y la CEM en la Ciudad Eterna.