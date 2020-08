Cruz Azul y León, los equipos que más han ganado en el 2020

El Cruz Azul y el León se enfrentan esta noche de sábado en el estadio Olímpico Universitario, en lo que parece como el partido más llamativo de la Jornada 3 del Guard1anes 2020.

Los rivales lo sustentan, ya que son los equipos que más partidos han ganado en Liga MX en este problemático 2020, con ocho.

La Máquina, que no pierde desde el 17 de enero, ha derrocado al Santos, (dos veces, uno en el Clausura y otro en el presente torneo) Pachuca, Guadalajara, Tigres, Morelia, Tijuana y América. Los cementeros tienen 21 goles a favor y siete en contra durante estos cotejos ganados.

Los Panzas Verdes han triunfado sobre Querétaro, Pachuca, Morelia, Monterrey, Necaxa, FC Juárez, Pumas y Toluca, este más reciente fue el fin de semana pasado. Con los mismos tantos a favor que los celeste, pero con una mejor defensiva, ya que sólo ha encajado un seis anotaciones.

Fue el 1 de marzo la última ocasión que La Fiera sucumbió dentro de la Liga MX, cuando perdió 2-0 frente al Guadalajara. Desde entonces, su peor resultado ha sido una igualada (0-0) ante las propias Chivas, hace dos fines de semana, con múltiples fallos de su estrella, Ángel Mena, frente al arco rojiblanco.

El Cruz Azul y el León no se enfrentaron durante el torneo pasado, debido a la pandemia de Covid-19. Hay que recordar que, al suspenderse el certamen, se ubican en las primeras dos posiciones de la tabla, respectivamente.

Para esta noche, en el estadio Olímpico Universitario, donde La Máquina ha hecho una fortaleza durante la pretemporada y primer duelo del Guardianes 2020.

En su último duelo directo, el 31 de octubre de 2019, los cementeros triunfaron 1-0 en el Azteca.

Robert Dante Siboldi publicó su lista de jugadores para enfrentar al León, en la cual no aparece Sebastián Jurado, portero suplente, quien todavía presenta molestias físicas.

Jonathan Cabecita Rodríguez está de vuelta, tras cumplir un partido de suspensión durante el partido frente a los Laguneros. Julio César Domínguez, quien hoy puede salir del hospital tras una infección pulmonar, está fuera por un tiempo indefinido.