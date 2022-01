¿Cuándo juegan los mexicanos en el futbol europeo?

Segundo fin de semana del 2022 y en el caso de algunas ligas regresan tras el descanso invernal, aunque otras ya había retomado sus partidos.

Hoy se anunció que otro mexicano migró al futbol europeo, se trata de Orbelín Pineda que llegó al Celta de Vigo, sin embargo, todavía no hará su debut esta semana, tendrá que esperar unos días para poder hacerlo.

Hirving Lozano es uno de los jugadores que tampoco podrá jugar con el Napoli, ya que dio positivo a Covid-19.

AGENDA DE LOS MEXICANOS EN EUROPA

SÁBADO 8 DE ENERO

Premier League

Wolverhampton vs Southampton

09:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez

La Liga

Real Sociedad vs Celta de Vigo

09:15 horas

Mexicanos: Néstor Araujo y Orbelín Pineda (apenas tuvo su primer entrenamiento)

Primeira Liga

Estoril vs Porto

12:00 horas

Mexicano: Jesús ´Tecatito´ Corona

DOMINGO 9 DE ENERO

Eredivisie

Utrecht vs Ajax

05:15 horas

Mexicano: Edson Álvarez

La Liga

Rayo Vallecano vs Betis

07:00 horas

Mexicanos: Andrés Guardado y Diego Lainez

Eredivisie

Groningen vs PSV

07:30 horas

Mexicano: Erick Gutierrez

Serie A

Napoli vs Sampdoria

09:30 horas

Mexicano: Hirving 'Chucky' Lozano (Tiene Covi-19)

La Liga

Sevilla vs Getafe

09:15 horas

Mexicano: José Juan Macías

Serie A

Genoa vs Spezia

11:30 horas

Mexicano: Johan Vásquez

La Liga

Villarreal vs Atlético de Madrid

14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera