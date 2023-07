Cuándo se conocerá al nuevo entrenador de la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Ahora que la Selección Nacional ha ganado la Copa Oro, ¿qué sigue en cuanto al nombramiento del entrenador definitivo?

Luego de un verano cargado de actividad con la Nations League y la Copa Oro, el Tricolor volverá a la actividad hasta septiembre, cuando dispute un par de juegos amistosos en Estados Unidos, seguramente contra Australia y Uzbekistán.

La idea de la Federación Mexicana de Futbol es que -para entonces- el combinado ya sea dirigido por la persona a la que se le encomendará la tarea de llevarlo al Mundial 2026, en el que la obligación es hacer un buen papel, dado que será como local.

No obstante, en este momento la FMF no tiene completamente claro quién será el entrenador.

La actuación en la Copa Oro dejó muy bien parado a Jaime Lozano, cuyo contrato como interino venció la noche del domingo.

A Juan Carlos Rodríguez e Ivar Sisniega, comisionado presidente y presidente de la FMF respectivamente, les dejó muy satisfechos el cambio que experimentó el equipo con el "Jimmy", por lo que ya es un candidato natural, además de que los jugadores pidieron abiertamente que se quedara.

Eso sí, no es el único.

Ignacio Ambriz y Guillermo Almada son otros dos personajes que están en la palestra. El actual director técnico del Toluca también agrada mucho a los altos mandos de la FMF, mientras que el del Pachuca cuenta con la aprobación de buena parte del medio futbolístico nacional.

Según palabras del propio Sisniega, existe la posibilidad de que el nuevo timonel sea designado durante esta semana.