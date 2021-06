¿Cuándo se conocerán a los abanderados de México para los Juegos Olímpicos?

A 43 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, todavía se desconoce quienes serán los abanderados de la delegación mexicana.

Será hasta la segunda quincena de junio, cuando el Comité Olímpico Mexicano (COM) confirme a la atleta y el atleta encargados de llevar el Lábaro Patrio en la ceremonia el 23 de julio.

"Ha sido complicado nombrar a los abanderados porque los atletas solo pueden salir de la Villa [Olímpica] al evento y son considerados los que tengan competencia en la primera semana. Hemos considerado atletas con varios méritos, pero al día siguiente de la inauguración compiten, entonces sería imprudente cansarlos", dijo Carlos Padilla, presidente del COM.

"También hay muchos méritos por parte de atletas que compiten en la segunda semana, pero limita las posibilidades, al no estar presentes en esos días".

Los deportistas que participen en Tokio, según el protocolo sanitario, deben estar en Japón cinco días antes de su participación, no antes, y deberán salir del país al día siguiente de que termine su competencia, no después.

Padilla aseguró que sí habrá ceremonia de abanderamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero todavía no hay fecha fija.

"Lo que le preocupa al señor Presidente, según nos manifestó Ana Gabriela Guevara [titular de la Conade], es el tema de la pandemia y dónde se realizará. Se decidirá con base en la agenda del señor Presidente, pero con el suficiente tiempo que permita a los atletas llegar a su destino", explicó el responsable máximo del COM.

El Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) ya abrió sus puertas para recibir a los representantes nacionales que comiencen sus concentraciones previo a su largo viaje a Tokio.

"Estamos preparados para recibir a los atletas y darles un espacio de acuerdo a todas las normas de sana distancia, cubrebocas, el uso de gel antibacterial, etcétera. En los dormitorios se hospedará un atleta de habitación. De aquí a los Juegos Olímpicos, controlaremos para que sean solo las selecciones nacionales las que usen el espacio del CDOM".

El equipo de halterofilia será el primero en llegar y el lunes entrará la selección de handball.