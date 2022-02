¿Cuándo y contra quién juegan los mexicanos en Europa?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Los mexicanos que militan en Europa comienzan su actividad este sábado 19 de febrero y será hasta el lunes 21 cuando se termine la jornada para algunos.

Raúl Jiménez se reencontró con el gol con los Wolves, mientras que Héctor Herrera sigue acumulando pocos minutos con el Atlético de Madrid.

Por su parte, Jesús "Tecatito" Corona al parecer es sospechoso de Covid-19 y "Chucky" Lozano no tendrá actividad porque no se ha recuperado de la lesión en el hombre.

SÁBADO 19 DE FEBRERO

La Liga

Osasuna vs Atlético de Madrid

09:15 horas

Mexicano: Héctor Herrera



Jupiler League

KV Cortrique vs Zulte Waregem

11:30 horas

Mexicano: Omar Govea



Eredivise

Willem II vs Ajax

11:45 horas

Mexicano: Edson Álvarez



DOMINGO 20 DE FEBRERO

La Liga

Espanyol vs Sevilla

07:00 horas

Mexicano: Jesús "Tecatito" Corona (No convocado)



Serie A

Venezia vs Genoa

08:00 horas

Mexicano: Johan Vásquez



Eredivisie

PSV vs Heerenveen

09:45 horas

Mexicano: Erick Gutiérrez



Premier League

Wolves vs Leicester City

10:30 horas

Mexicano: Raúl Jiménez



La Liga

Betis vs Mallorca

11:30 horas

Mexicano: Andrés Guardado y Diego Lainez



Jupiler League

Anderlecht vs Genk

11:30 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga



LUNES 21 DE FEBRERO

Serie A

Cagliari vs Napoli

12:00 horas

Mexicano: Hirving "Chucky" Lozano (No jugará por lesión)



La Liga

Celta de Vigo vs Levante

14:00 horas

Mexicanos: Orbelín Pineda y Néstor Araujo.