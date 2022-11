¿Cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana en el Mundial?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana de Futbol se encuentra muy cerca de comenzar su camino por la Copa del Mundo de Qatar 2022, una edición en la que debutará ante Polonia en el Estadio 974 con capacidad para 40,000 espectadores.

Un duelo que se prevé complicado para el combinado de Gerardo Martino, quien no ha encontrado su mejor versión durante los Juegos de preparación en Girona.

El Tricolor se encontrará en el torneo compartiendo el grupo C junto con Argentina, Arabia Saudita y Polonia y aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PRIMER PARTIDO DE MÉXICO EN LA COPA DEL MUNDO?

Fecha: Martes 22 de Noviembre

Hora: 10:00 AM

Transmisión: TUDN, Canal 7 y Vix +.