Cuándo y dónde ver la final de la Copa América

Sin duda que la final de Copa América de la presente edición, que se definirá entre Brasil y Argentina, es de los encuentros decisivos que más han llamado la atención en los últimos años.

No nada más es hablar del Clásico sudamericano, sino también está el morbo de saber si Lionel Messi podrá levantar su primer título oficial con la selección mayor de Argentina, o sumará un subcampeonato más. Esto frente a su amigo y ahora rival, Neymar Jr, a quién ya lo derrotó en una final de Mundial de Clubes en 2011.

Todo está puesto para el espectáculo, y no te puedes perder cada detalle del partido disputado en Maracaná, que tendrá cerca de 7 mil espectadores.

¿DÓNDE VERLO Y CUÁNDO?

Brasil vs Argentina / Sábado 10 de julio - 19 horas (Sky Sports, canal 510)